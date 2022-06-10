З початку російського вторгнення було зруйновано велику кількість лабораторій та пунктів забору аналізів, пошкоджено 672 об’єкти закладів охорони здоров’я та 426 аптек.

Військові дії в Україні вже негативно позначились на загальному стані здоров’я всіх українців - зменшилась можливість діагностики онкозахворювань і певних інфекційних захворювань на ранніх стадіях, негативного впливу зазнав психічний стан кожного.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Через війну зменшилась діагностика онкозахворювань і певних інфекційних захворювань. Зокрема, і туберкульозу, і ВІЛ-інфекцій, і гепатитів. Все це буде давати нам в подальшому виявлення хвороб на пізніх стадіях. Лікування їх буде менш ефективним, довготривалішим і дороговартіснішим", - акцентував Ляшко.

Міністр охорони здоров'я закликав всіх українців, при наявності безпекової можливості, не нехтувати своїм здоров’ям та проходити профілактичні огляди.

"Ті, хто перебуває в більш-менш відносно безпечних умовах та регіонах, не нехтуйте відвідуванням свого сімейного лікаря. Оскільки у сімейного лікаря є базовий набір анкет та необхідне діагностичне обладнання, які започаткують перший етап профілактичного огляду. Це дозволить виявляти хвороби на ранніх стадіях, щоб вилікувати та запобігти розвитку хвороби і перехід її в інші стадії", - акцентував Ляшко.

Міністр охорони здоров'я додав, що з початку російського військового вторгнення в Україну було зруйновано велику кількість медичних закладів, лабораторій та пунктів забору аналізів, що негативно впливає на своєчасну діагностику захворювань та загальну доступність до медичної допомоги в країні.

"За час військових дій в Україні пошкоджено 672 об’єкти закладів охорони здоров’я. З них 115 відновленню не підлягають, на їх місті ми плануємо побудувати нові сучасні лікарні, комфортні як для пацієнтів, так і для лікарів. Окремо руйнуються ще й аптеки - пошкоджено 426 аптек, з них 33 зруйновано повністю", - зазначив Ляшко.

При цьому міністр охорони здоров'я поінформував, що з 672 пошкоджених об’єктів більше 40 вже повністю відновлені. Він зазначив, що це ті будівлі, де були незначні пошкодження - вікна, двері, де робиться нова покрівля.

Водночас є заклади, які тільки почали відновлювати з нуля.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін підтримав законопроект про забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні, для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

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