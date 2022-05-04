МОЗ дозволило лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому вагітної.

Міністерство охорони здоров'я спрощує процедуру формування лікарняних для вагітних, які через російську військову агресію були змушені виїхати в інші країни.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Так, на час воєнного стану МОЗ дозволило лікуючим лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Водночас, МОЗ рекомендує вагітним за можливості тримати зв’язок зі своїм лікуючим лікарем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість людей, які покинули Україну з початку повномасштабної війни, перевищила 5,5 мільйона, повідомили в ООН.

За наявними даними, станом на 1 травня 5 563 959 українців покинули Україну. УВКБ ООН не враховує осіб з прикордонних країн, які виїжджають і повертаються додому.

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