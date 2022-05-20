За словами Вадима Бойченка, при неможливості провести повну евакуацію, треба забезпечити доставку у місто ліків.

Російські окупанти намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але їхні непрофесійні дії можуть наробити лиха.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного марафону.

"Воду, яку вони зараз намагаються відновити, подати для Маріуполя, вона річками пішла по вулицях. До цього додається непрацююча каналізація. І вся ця суміш, до якої додаються ще й поховання, рухається в бік річок і Азовського моря, забруднюючі криниці, де мешканці беруть воду", - сказав Бойченко.

Крім того, зазначив він, до екологічної катастрофи, може додатися ще і спалах інфекційних захворювань.

"І може утворитися те лихо, про яке кажуть фахівці, - спалах інфекційного захворювання: бо холери, або чуми, або дизентерії", - наголосив очільник Маріуполя.

"Розуміючи це, треба робити чітку евакуацію. Щоб були визначені зелені коридори, і щоб маріупольці мали змогу виїжджати на підконтрольну частину України. Запрошуємо усіх наших міжнародних партнерів об’єднатися навколо цієї мети", - закликав Бойченко.

За його словами, при неможливості провести повну евакуацію, треба забезпечити доставку у місто ліків.

"Треба туди доставляти ліки, щоб запрацювали лікарні, щоб ми мали змогу стримати масові епідемічні захворювання. Лікарі попереджають, що ці хвороби можуть забрати тисячі життів маріупольців, які зараз не мають змоги виїхати", - додав міський голова Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня російські загарбники завершили процес розбору завалів драмтеатру в Маріуполі. Техніку прибрано, зону відкрито. Тіла сотень загиблих мирних жителів вивезли.