В даний час найбільше госпіталізацій фіксується у західних областях.

У західних областях, де найменший відсоток вакцинованих осіб, спостерігається стрімке зростання кількості госпіталізованих осіб з COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм -каналі. Так, Івано-Франківщина лідирує за заповненістю ковідних відділень — 64,8% (2193 особи). Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано у Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях.

Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 38%. Наразі госпіталізовано 26 681 особу.

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Крім цього, у МОЗ дали поради, як не заразитися штамом "Омікрон". Зокрема, обов’язково вакцинуватися і отримати бустерну дозу щеплення проти COVID-19.

Дотримуватися протиепідемічних правил: носити маски, уникати скупчення людей, ретельно мити руки, уникати фізичних контактів, дотримуватися соціальної дистанції.

Треба відкласти похід у заклади громадського харчування до стабілізації ситуації. Краще замовити доставку або їжу навинос.

Утримуватися від туристичних подорожей до стабілізації ситуації. Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, варто дотримуватися карантинних заходів.

При цьому у МОЗ попередили, що вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на коронавірус - майже 40 тис. осіб. У числі хворих також 4446 дітей та 1035 медпрацівників. За добу було госпіталізовано 4136 осіб; зафіксовано 210 летальних випадків; одужали 9380 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.