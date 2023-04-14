У міністерстві детально пояснили, хто і як може закуповувати ліки для військових ЗСУ.

З початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна купити не тільки за паперовим, але і за електронним рецептом.

Про це нагадали у МОЗ. "Нововведення не змінить умови закупівлі ліків для потреб медичного фронту: МОЗ не змінило статус категорії відпуску жодного з препаратів, всі рецептурні залишились рецептурними, всі, які до цього продавались без рецепта, громадяни і надалі зможуть купувати без рецепта", - наголомили у міністерстві.

У МОЗ ще раз пояснили, що ті ліки, що і раніше були рецептурними, тепер просто можна буде отримати ще й за електронним рецептом.

Відео дня

"Доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів", - наголосили у МОЗ.

Така можливість передбачається на період дії воєнного стану, отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.

Таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

"Норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин", - уточнили в міністерстві.

Ведення е-рецептів в Україні

Навесні 2022 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перехід на е-рецепти. У листопаді того ж року у МОЗ заявили, що з квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатись в аптеках тільки за електронним рецептом.

А з 1 квітня в Україні для придбання рецептурних лікарських препаратів додався цифровий інструмент – "е-рецепт".

Вас також можуть зацікавити новини: