На прийомі у лікаря пацієнт зможе сам обрати, який рецепт він хоче.

Протягом повномасштабної війни в Україні всі рецептурні ліки будуть відпускатися як за електронними, так і паперовими рецептами.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карпевич під час інформаційного телемарафону, коментуючи запуск електронних рецептів.

"Ми не розширюємо перелік препаратів, які стають рецептурними, тобто ті ліки, які вживалися за призначенням лікаря, вони і вживатимуться за призначенням лікаря. Ми говоримо про те, що до інструменту паперового рецепта додаємо новий інструмент - електронний рецепт. Розуміючи те, що в нашій країні триває воєнний стан, можуть бути перебої з електроживлення, доступом до інтернету тощо, у нас вводиться перехідний період - будуть діяти і паперовий, і електронний рецепти. На прийомі у лікаря пацієнт зможе сам обрати, який рецепт він хоче. Такий перехідний період буде діяти на час повномасштабної війни в Україні", - сказала вона.

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Е-рецепт в Україні

Перехід українців на електронні рецепти міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував ще навесні 2022 року. І з 1 квітня цього року відпуск всіх рецептурних ліків почне здійснюватися за електронним рецептом.

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