Міністр наголосив, що діджиталізація в сфері охорони здоров’я уже відбулася.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що електронні рецепти для ліків в Україні планують запустити навесні 2022 року.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт по інсулінах. На весну плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація в сфері охорони здоров’я відбулася, Інтернет є", - заявив Ляшко.

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Міністр також зазначив, що ситуація з мережею у лікарнях не є ідеальною, проте "вже на тверду четвірку по Інтернету".

У випадку, якщо проблеми все ж виникли, Ляшко рекомендував звертатися на "гарячу лінію" Національної служби здоров’я України для оперативного розв'язання питань.

Як писав УНІАН, з 1 жовтня пацієнти з цукровим діабетом уже можуть безоплатно отримати інсулін за програмою "Доступні ліки".

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Автор: Вікторія Гордієнко