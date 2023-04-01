Один з авторів відповідного законопроекту закликав українців не нервувати.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану (№9169).

Текст законопроекту авторства групи депутатів на сайті парламенту поки не опубліковано. Водночас, один з його авторів, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі зазначив, що "зареєстрував законопроект номер 9169, яким пропонується негайно виправити цю божевільну ситуацію з аптеками, рецептами і громадянами, на яких посеред війни це щастя звалилося".

"Співавторами стали 31 колега з фракції "Слуга народу", Комітет з охорони здоров'я внесе всі необхідні правки", - написав він.

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Бужанський додав, що у нього з колегами "вже є подібний досвід".

"Раніше ми точно так же моїм законопроектом усунули необхідність обов'язкової постановки жінок на облік у військкомати. Упевнений, впораємося і з цим. Громадян прошу не нервувати, без ліків не залишиться ніхто", - запевнив парламентарій.

Водночас, депутат не повідомив, які саме зміни пропонується прийняти цим законопроектом.

Продаж ліків в Україні за рецептом - подробиці

16 березня Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з квітня відпуск усіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом.

У міністерстві зазначили, що електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати такий рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки, або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України.

Крім того, в МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

25 березня заступник міністра охорони здоров'я Марія Карпевич заявила, що під час повномасштабної війни в Україні всі рецептурні ліки будуть відпускатися як за електронними, так і за паперовими рецептами.

Як відомо, 31 березня у зв'язку з введенням змін до правил відпуску ліків в аптеки Києва вишикувалися черги.