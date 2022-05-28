За словами головного санлікаря Кузіна, холера може бути більше заносною або точковою.

Епідемія холери може спалахнути у містах, де проходять активні бойові дії, оскільки зараження відбувається через брудну воду.

Про це заявив санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". При цьому він запевнив, що в Україні достатньо ресурсів, аби не допустити цього.

"В Україні достатньо сильна матеріально-технічна, організаційна і навіть юридична база. Є чіткі системи епідеміологічного нагляду і моніторингу за холерою. Є відповідні накази, які рейтингують регіони країни за трьома групами", – розповів Кузін.

Він пояснив, що найчастіше хвороба проявляється в літній період, тому дослідження проводять з 1 травня.

Епідеміологічний забір зразків здійснюють:

з поверхневих водойм;

з місць рекреації, річок та водозабору;

питної води.

"За рахунок системи епідеміологічного нагляду навіть один випадок холери буде доволі швидко діагностований, і запуститься система реагування, яка дозволить його локалізувати", – пояснив санітарний лікар.

Для надзвичайних ситуацій в Україні є певний запас вакцини проти холери. Вона має високу ефективність – близько 85%.

"Певний резерв вакцини ми зараз все одно запитали у ВООЗ. Переважно для потреб системи охорони здоров’я або вакцинації медпрацівників", – зазначив Кузін.

Він пояснив, що зазвичай її використовують в африканських або в країнах, ендемічних по холері. Клімат України є зовсім іншим, тому використання цих препаратів для щеплень не рекомендують без гострої потреби.

За словами Кузіна, холера може бути більше заносною або точковою, тобто не є притаманною для всієї території держави.

Ситуація може бути критичною на непідконтрольних Україні територіях, тому що немає доступу до інформації та даних моніторингу.

"Але ми розраховуємо на швидке звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях. Зараз вона запущена по чотирьох областях — Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській", – повідомив Кузін.

Моніторинг води, ґрунтів, харчових продуктів виконують після розмінування територій.

"Лише після того, як така робота буде проведена, місцевим органам влади дається відповідна вказівка про те, що територія є безпечною", – заявив Кузін.

Він додав, що в Київській області вдалось провести усі аналізи доволі швидко – мобільні бригади впорались за місяць.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня лікар-інфекціоніст, Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій повідомив, що під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру.

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