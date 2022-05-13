Він закликав доросле цивільне населення українців відновити щеплення, що робляться кожні 10 років.

Під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру, вже зафіксовані випадки.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст, Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій під час телемарафону.

"Під час війни є ризик зростання захворювання на дифтерію, маємо вже випадок дифтерії в Тернопільській області. І це не перший і не останній випадок", - сказав він.

За його словами, також є і інші інфекції, які можуть зростати.

"Наприклад, Маріуполь, там і раніше виявляли в морі збудники холери, а також порушення інфраструктури, очисних споруд, доступність населення до чистої питної води дійсно може призводити до таких небезпечних захворювань, як холера", - пояснив лікар.

Він закликав доросле цивільне населення українців відновити щеплення, що робляться кожні 10 років від правця та дифтерії.

"Вакцини в регіонах достатньо. Хоча на окупованих територія ситуація вкрай трагічна", - сказав він.

Лапій зазначив, що у порівнянні із першим кварталом 2021 року, у першому кварталі 2022 року практично по всім позиціям охоплення дітей щепленням - першого року життя, шість років - є зниження на 5-6%, а по гепатиту Б майже в два рази зменшилась кількість вакцинованих.

Нагадаємо, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію в місті та небезпеку підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.

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