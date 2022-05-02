Наголошується, що усі дорослі мають робити щеплення проти правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації.

В умовах війни в Україні ризик захворіти однією з небезпечних хвороб збільшується, як і актуальність рутинної вакцинації. Тому киянам радять пройти вакцинацію від правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Наголошується, що усі дорослі мають робити щеплення проти правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації: один раз на 10 років, починаючи з 16 років.

"Зараз ризик отримати травму значно збільшується, зростає й загроза правцю. Нагадаю, він передається при потраплянні до рани забрудненого ґрунту, через травмування гострими предметами чи уламками деревини. Можливість захворіти дифтерією в умовах скупчення і переміщення великої кількості людей також збільшується. Тому не зволікайте, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем і зробіть щеплення проти правця та дифтерії. В усіх комунальних закладах вакцина в наявності та безкоштовна. Подбайте про своє здоров’я та своїх рідних", – зазначив Поворозник.

Раніше УНІАН писав, як і від яких хвороб потрібно вакцинуватися під час війни.

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