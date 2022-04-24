В організації зазначили, що досі не змогли отримати доступ до нужденних в Маріуполі і не мають відомостей про стан здоров'я населення, яке знаходиться в облозі.

На сході України система охорони здоров'я практично зруйнована, що ставить під загрозу життя тисяч людей у Маріуполі та інших обложених містах.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Бхану Бхатнагар заявив, що організація досі не змогла отримати доступ до нужденних в Маріуполі і не має відомостей про стан здоров'я населення, яке перебуває в облозі, передає Голос Америки.

ВООЗ закликає забезпечити доступ до постраждалих районів для оцінки потреб системи охорони здоров'я та надання життєво важливих медичних послуг хворим і пораненим.

Бхатнагар сказав, що ВООЗ направляє допомогу, яка необхідна в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що дуже важливо, щоб безпечний доступ був організований в найкоротші терміни.

"Нам потрібно припинення бойових дій принаймні на два дні, щоб доставити життєво важливі предмети постачання, а також оцінити потреби області, - сказав він. - Ми очікуємо гіршого. Система охорони здоров'я зруйнована і це тягне за собою всілякі наслідки. Є поранені, які потребують допомоги".

Бхатнагар зазначив, що є також люди з хронічними захворюваннями та іншими потребами в медичній допомозі, які не мають доступу до життєво важливих ліків. Він сказав, що результати нового опитування ВООЗ, проведеного серед тисячі домогосподарств по всій Україні, показують, який руйнівний вплив війна завдає на їх доступ до медичного обслуговування.

"У двох з п'яти домогосподарств принаймні один член сім'ї страждає хронічними захворюваннями, такими як рак, діабет і хвороби серця, - сказав він. - З них кожен третій відчуває труднощі з доступом до медичної допомоги у зв'язку зі своїми хронічними захворюваннями. Наше опитування також показує, що війна впливає на поведінку людей, які звертаються за медичною допомогою: менше третини домогосподарств заявили, що змогли звернутися за медичними послугами".

Бхатнагар додав, що 39% опитаних стверджують, що ситуація з безпекою заважає їм звернутися за медичною допомогою, в той час як 27% кажуть, що в їхньому районі взагалі не надаються медичні послуги.

Крім цього, представники органів охорони здоров'я ООН кажуть, що вкрай важливо, щоб їм був наданий негайний доступ в Маріуполь та інші райони, найбільш постраждалі від війни в Україні. Вони стверджують, що мають інформацію про те, що майже всі медичні установи та лікарні в таких районах, як Луганська область, або пошкоджені, або зруйновані.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВООЗ підтвердила 162 напади на медичні установи і персонал, в результаті яких загинули щонайменше 73 людини.

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