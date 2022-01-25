Наразі у 13 із 15 великих країн Європи триває спалах захворювання на COVID-19.

У світі та Європі на сьогодні фіксують максимальні рівні захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Світ, всі континенти, практично, демонструють абсолютно нові рівні захворюваності на COVID-19. Це абсолютно максимальні рівні, яких до цього світ не бачив. На фоні поточного рівня захворюваності ми бачимо досить високі рівні у кожному з континентів", - зазначив він.

За словами експерта, на фоні поточної хвилі "Омікрон" - попередні хвилі здаються набагато меншими.

Так, у світі наразі фіксується більше ніж 3,3 млн виявлених випадків в середньому за добу, в Європі - 1,4 млн.

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Разом з тим у KSE повідомили, що нині у 13 із 15 великих країн Європи триває спалах захворювання на COVID-19.

"Європа продовжує своє зростання, воно розпочалося ще влітку 2021 року і практично не переривалося, були незначні періоди, коли в Європі була стабілізація, але бачимо, що за останній тиждень, попри абсолютні максимальні значення кожен день та нові рекорди, на 20% виросла захворюваність на континенті", - зазначив Ганиченко.

Він підкреслив, що Україна "зростає" більшими темпами, однак на 100 тис. населення захворюваність в нашій країні є набагато нижчою, ніж захворюваність у Європі.

За даними KSE, зараз у 13 із 15 країн Європи з населенням більше 10 млн осіб триває спалах захворювання на COVID-19, водночас у Великій Британії та Греції нині спостерігається тимчасова стабілізація.

"Попри великі темпи зростання, Україна продовжує перебувати в кінці списку країн за рівнем захворюваності. Україна вже котрий тиждень фіксується на 14-й із 15-ти позицій серед великих країн Європи за рівнем захворюваності", - додав експерт.

Раніше Ганс Клюге – директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявив, що Європа, ймовірно, наближається до кінця пандемії на тлі поширення штаму "Омікрон": у найближчі тижні або місяці захворюваність на коронавірус піде на спад.

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