У більшості жителів Європи буде глобальний імунітет до коронавірусу – або завдяки вакцинації, або після перенесеної хвороби.

Європа, ймовірно, наближається до кінця пандемії на тлі поширення штаму "Омікрон": у найближчі тижні або місяці захворюваність на коронавірус піде на спад.

Про це заявив Ганс Клюге – директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише France24.

Він вважає, що до березня 2022 року на варіант Омікрон можуть захворіти 60% європейців.

"Цілком ймовірно, що регіон рухається до свого роду ендшпілю (заключного етапу – УНІАН) пандемії", – наголосив Клюге.

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Директор ВООЗ зазначив, що попри те, що Омікрон стрімко поширюється, протягом кількох тижнів цей спалах так само швидко вщухне. Після цього у більшості жителів Європи буде глобальний імунітет до коронавірусу – або завдяки вакцинації, або після перенесеної хвороби. Крім того, очікується зниження поширення вірусу через сезонність.

Разом з тим, у ВООЗ переконані, що до кінця 2022 року пандемія може повернутися.

"Ми очікуємо, що настане період спокою, перш ніж COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться", – заявив Клюге.

Проте, євродиректор ВООЗ вважає, що ще зарано говорити про те, що коронавірус залишиться з нами назавжди та стане ендемічним.

"Цей вірус не раз дивував, тому ми маємо бути дуже обережними", – підкреслив Клюге.

Зокрема, він не виключає, що у разі такого широкого поширення штаму Омікрон все ще можуть з'являтися інші варіанти COVID-19.

Як писав УНІАН, за даними ВООЗ, штам "Омікрон" не буде останнім варіантом коронавірусної хвороби і можливість появи в майбутньому нових мутацій COVID-19, що викликають заклопотаність, цілком реальна.

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