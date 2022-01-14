За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив доцільність введення бустерної дози вакцини від COVID-19.

Про це він написав у Facebook.

"За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується. Також з’являються нові штами коронавірусу, зокрема "Омікрон". Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцин проти COVID-19, симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби", - зазначив він.

За словами Кузіна, рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс.

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"Зокрема, препринт нерецензованого британського дослідження свідчить, що ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Водночас саме після бустерної дози захист відновлюється", - зазначив він.

Головний санлікар нагадав, що наразі в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний термін введення "бустеру" - від 6 до 9 місяців.

"Закликаю не зволікати із отриманням як і базового курсу вакцинації, так і "бустеру", адже це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби. Це критично важливо для літніх людей та людей із супутніми хворобами, адже в разі інфікування, базовий курс щеплення допоможе зберегти їхні життя, а бустерна доза допоможе поновити захист", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

6 січня 2022 року МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім охочим віком від 18 років.

Від початку вакцинальної кампанії дві дози вакцини отримали понад 14,1 млн осіб, бустерну – більш як 70,6 тис.