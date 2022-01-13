На сьогодні такою можливістю скористалося близько 10 тисяч жителів столиці.

Бустерну дозу вакцини кияни можуть зробити в будь-якому пункті, де щеплюють проти COVID-19.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

За її словами, на сьогодні такою можливістю скористалося близько 10 тисяч жителів столиці.

Гінзбург нагадала, що наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін ревакцинації - від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

"Фактично, введення бустерної дози поновлює силу впливу вакцин від COVID-19, ефективність яких, згідно з останніми світовими даними, з плином часу поступово знижується. До того ж бустерна доза має стати додатковим захистом, враховуючи появу все нових мутованих штамів, на кшталт "омікрона", - розповіла директорка департаменту.

Дослідження вказують на те, що найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-вакцинами після щеплення двома дозами вакцин інших типів. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Читайте такожУкраїнським медикам доплачуватимуть за вакцинаціюГінзбург наголосила, що вакцинація, хоч і не на 100% запобігає захворюванню, але в багато разів знижує ризики тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Зареєструватися на щеплення онлайн можна через сервіс helsi.me.

Бустерна доза в Україні

У 2022 році повнолітні вакциновані українці зможуть отримати додаткову дозу вакцини. Бустерна доза підсилює імунітет і може дати додатковий захист від поширеного штаму "Омікрон". УНІАН розібрався, кому і навіщо потрібна бустерна доза, як її отримати і як працюватимуть документи після третього щеплення.

Водночас регулятор Євросоюзу попередив, що часті ревакцинації від коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему людини.

Читайте такожБританського хірурга, який випалював ініціали на печінці пацієнтів, позбавили ліцензіїВ Україні за добу 12 січня виявили 10 046 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 590 дітей та 255 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 676 осіб; зафіксовано 191 летальний випадок; одужали 7 202 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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