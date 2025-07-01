Із цієї кількості 4,5 мільйона - це маленькі діти.

Різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може призвести до більш ніж 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року і звести нанівець успіхи в боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ/СНІД, малярія та респіраторні інфекції. Про це пише Financial Times, посилаючись на дослідження, опубліковане в понеділок у журналі Lancet.

Як наголошується в статті, зокрема, скорочення фінансування USAID може призвести до смерті 4,5 мільйона маленьких дітей, які в іншому разі залишилися б живими.

Зазначається, що Вашингтон тривалий час був провідним донором для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

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"Це структурне скорочення фінансування може стати одним із найзначніших ударів по глобальній охороні здоров'я за останні десятиліття. Це може призвести до мільйонів смертей, яким можна запобігти, особливо серед найуразливіших верств населення, і повернути назад прогрес у галузі охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку", - сказав Давіде Разелла, співавтор статті в Lancet.

Дослідники використовували дані про смертність зі 133 країн і територій, щоб оцінити вплив усього фінансування USAID на всю смертність з 2001 по 2021 рік. Потім вони оцінили смертність за віковими, статевими та причинними групами, використовуючи отримані дані для прогнозування впливу скорочення фінансування в період з цього року по 2030 рік.

Дослідники очікують, що в період з 2025 по 2030 рік щорічно буде на 1,78-2,5 млн смертей більше, ніж історично, виходячи з передбачуваного сценарію поточного і майбутнього скорочення фінансування.

USAID та Адміністрація Трампа

Як відомо, Агентство США з міжнародного розвитку відповідало за невійськову американську допомогу іншим країнам. Новий президент Штатів Дональд Трамп призупинив його роботу, назвавши керівництво "купкою радикальних божевільних".

Пізніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що США офіційно закривають 83% програм USAID.

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