Після консультацій з Конгресом решту програм мають передати Держдепартаменту для ефективнішого адміністрування.

Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі Х.

"На 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам США", – написав Рубіо.

Він додав, що після консультацій з Конгресом решту програм мають передати Держдепартаменту для ефективнішого адміністрування.

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Окремо Рубіо подякував DOGE та співробітникам Держдепу, які доклали багато "зусиль, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи".

Зупинення програми USAID

Як відомо, Агентство США з міжнародного розвитку відповідало за невійськову американську допомогу іншим країнам. Новий президент Штатів Дональд Трамп призупинив його роботу, назвавши керівництво "купкою радикальних божевільних".

Невдовзі і Трамп, і Маск повідомили про плани із закриття USAID. За словами американського лідера, йому відомо про випадки корупції та шахрайства.

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