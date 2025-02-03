Адміністрація Дональда Трампа планує ухвалити рішення про майбутнє USAID уже зовсім скоро.

Агенством США з міжнародного розвитку(USAID) керувала "купка радикальних божевільних", заявив президент США Дональд Трамп і наголосив, що незабаром буде ухвалено рішення щодо майбутнього цієї структури, на тлі повідомлень про можливе об'єднання USAID і Держдепартаменту.

Крім того, Трамп похвалив мільярдера Ілона Маска після повідомлень про те, що двох високопоставлених співробітників служби безпеки USAID відсторонили від роботи після спроби завадити Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Маском, отримати доступ до його систем, пише The Hill.

Водночас президент США назвав засновника SpaceX і Tesla "розумним", але зазначив, що не завжди дотримуватиметься його порад щодо скорочення витрат у федеральному уряді.

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"Я думаю, Ілон робить хорошу роботу. Він прихильник скорочення витрат. Іноді ми з ним не будемо погоджуватися і не підемо в тому напрямку, який він пропонує. Але я вважаю, що він відмінно справляється", - сказав він.

Останні новини про USAID

Раніше УНІАН повідомляв, що 2024 року Україна отримала від USAID майже $5,5 млрд. Практично всю суму, 4,2 млрд доларів, пішло на урядові програми.

Крім того, Ілон Маск звинуватив агентство USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї і заявив, що ця організація і зовсім повинна "померти". Це сталося після того, як двох керівників служби безпеки USAID відсторонили від роботи через відмову надати секретну інформацію для DOGE.

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