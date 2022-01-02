У всьому світі від початку пандемії зареєстровано понад 288 млн випадків зараження коронавірусом.

В Європі з початку пандемії коронавірусу COVID-19 кількість випадків зараження перевищила 100 мільйонів.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що у 52 країнах та регіонах від Атлантичного узбережжя до Азербайджану та Росії станом на вечір суботи, 1 січня, зареєстрували 100 млн 074 тис. 753 випадки зараження коронавірусом, про що повідомляє агентство AFP на основі інформації від органів влади.

Це складає понад третину від 288 млн 279 тис. 803 випадків зараження COVID-19, зареєстрованих у всьому світі від початку пандемії наприкінці 2019 року. Тільки за останні сім днів у європейському регіоні виявили понад 4,9 млн випадків зараження – на 59% більше, ніж за попередній тиждень.

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Наприкінці грудня 2021 року керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко говорив, що рівень захворюваності COVID-19 в Європі та світі зростає, а в Україні демонструє стрімкий спад.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Пізніше низка виробників випустили вакцини від COVID-19, і розпочалася вакцинація.

Записатися на вакцинацію в Україні проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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