Ця вакцина також буде спрямована на інші штами, що циркулюють.

Pfizer підготує вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" уже цієї весни.

Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, пише CNBC.

"Ця вакцина буде готова в березні. Ми [вже] починаємо виробляти певної її кількості на свій ризик", - сказав Бурла й додав, що ця вакцина також буде спрямована на інші штами, що циркулюють.

Читайте такожВООЗ прогнозує появу нових штамів коронавірусу: "Омікрон" не останній

Разом із тим Бурла зазначив, що досі не зрозуміло, чи потрібна вакцина проти "Омікрону" або як вона буде використовуватися, але Pfizer матиме готові дози, оскільки деякі країни хочуть, щоб вона була готова якомога швидше.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від зараження, тому що захист від госпіталізації та важкої хвороби є вже зараз, з поточними вакцинами", - сказав Бурла.

Він також зазначив, що поки незрозуміло, чи потрібна четверта доза, тож Pfizer проведе експерименти, щоб визначити це.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США дозволили застосування бустерних доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років та для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

Вас також можуть зацікавити новини: