За словами санлікаря, рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було.

В Україні планують розглянути вакцинацію проти коронавірусу дітей від 5 років орієнтовно з квітня 2022 року. Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно.

Про це в інтерв’ю "ВВС Україна" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, щеплення від COVID-19 попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань, а також спалахи в організованих колективах. Однак рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було.

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"Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, в США рекомендували бустерну вакцинацію проти коронавірусу дітям віком від 12 до 15 років. Робити щеплення пропонується препаратом Pfizer. Крім того, бустер схвалили для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

Раніше, на тлі стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації українська влада заговорила про COVID-вакцинацію дітей.

Як писав УНІАН, наразі понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19. З них отримали першу дозу – 14 млн 842 тис. 426, дві дози – 14 млн 039 тис. 548, додаткову – 6 тис. 669, бустерну – 28 тис. 085. Загалом проведено 28 млн 916 тис. 728 щеплень.

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