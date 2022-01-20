Епіцентр розповсюдження коронавірусної хвороби спостерігається в західних областях України.

В Україні почався новий спалах COVID-19, епіцентр якого у західних областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу.

Він зазначив, що штам "Омікрон" виявлений уже у 149 країнах.

Також, за його словами, цей варіант коронавірусу зафіксовано у 10 регіонах України.

"До 8, які були вчора, ввечері додалися Івано-Франківська та Херсонська області", - зазначив Ляшко.

Міністр додав, що раніше "Омікрон" було виявлено у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях та Києві.

За його словами, ще не можна сказати про домінування в Україні штаму "Омікрон", але його розповсюдження свідчить необхідність підготовки до великої кількості випадків коронавірусної хвороби.

Ляшко зазначив, що вчора в Україні вже було зареєстровано 18 тис. 479 підтверджених випадків COVID-19, і це свідчить про те, що в Україні розпочався новий спалах коронавірусної хвороби.

"Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській", - повідомив міністр

Він додав, що наприкінці грудня - на початку січня в Україні за тиждень реєстрували по 30 тис. випадків захворювання, цього тижня лише за два дні - 30 тис.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров’я вже направило подання про розгляд на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС питання про запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Ляшко додав, що в області вже перевищено три індикаторні показники, визначені в постанові про адаптивний карантин, два з яких свідчать про зростання навантаження на систему охорони здоров’я: рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Україні було виявлено 18 тис. 479 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізували 2 тис. 151 особу, померла 131.

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