В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2151 особу; зафіксовано 131 летальних випадки; одужали 4446 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 111 137.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних випадків – 98 843;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія звакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.