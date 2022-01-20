Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Івано-Франківській, Сумській, Львівській областях і Києві.

В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2151 особу; зафіксовано 131 летальних випадки; одужали 4446 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 111 137.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 799 382 особи;

одужало – 3 571 782 особи;

летальних випадків – 98 843;

проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія звакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.