Операцію, яка врятувала пацієнтові життя, провели київські медики.

В Україні вперше провели повторну трансплантацію печінки. Вдруге орган пересадили 57-річному Вадиму з Миколаївщини, врятувавши йому життя.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Зазначається, що чоловік довго хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C. Торік йому зробили пересадку частини печінки від родинного донора.

"Здавалося, все буде добре, але почав розвиватися процес хронічного відторгнення. Лікарі призначили інтенсивну терапію, проте вона не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними. У чоловіка почали відмовляти нирки. Життя вдавалося підтримувати завдяки гемодіалізу. Єдиним порятунком для Вадима була повторна трансплантація. Його внесли в лист очікування і за деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором", – розповіли в МОЗ.

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Операцію проводив Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. До порятунку Вадима залучили велику команду медиків. Зазначається, що операція та післяопераційна реабілітація пройшли успішно – чоловік уже повернувся додому.

"Це – перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні, хоча досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають. Наприклад, у 2022 році у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику", – додали в МОЗ.

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