Дитина потребувала негайної трансплантації.

У Львові п'ятирічній Сніжані успішно трансплантували нирку, йдеться в сюжеті ТСН. Донором стала 9-місячна дівчинка, у якої констатували смерть мозку. Її батьки погодилися на забір органів. Нирку, яку пересадили п’ятирічній Сніжані, привезли з Києва.

"Наймолодший донор зараз в Україні. Це рідко так трапляється, оскільки донорів-дітей загалом майже немає. Велика шана і подяка батькам цієї дитинки. Оскільки вони вчинили дуже гуманно і дуже відповідально. Ми співчуваємо, звісно, їхньому горю, їхньому болю втрати, проте ми дуже вдячні їм", – каже лікар-трансплантолог Андрій Кузик.

Лікарі кажуть, що такі операції для дітей значно складніші за такі самі операції для дорослих. Але маленька Сніжана майже п’ять років щодня проходить діаліз. Без нього дівчинка б не вижила, але і з ним показники ставали все гірші. Дитина потребувала негайної трансплантації.

"Знижувалися показники гемоглобіну, тромбоцитів, і в нирках утворювалися маленькі тромби, які затромбували всі судини нирок", – розповідає про захворювання дівчинки, що з’явилося внаслідок перенесеної кишкової інфекції, керівник клиники дитячої неврології, діалізу та трансплантації нирок Роман Андруневич.

Він пояснює – нирки впливають на показники крові, на параметри росту, набору маси тіла. "Зазвичай діти, які мають ниркову недостатність і знаходяться на нирковозамісній терапії, вони відстають від однолітків в плані фізичного розвитку", – додає лікар.

Через важкий стан здоров’я Сніжани, різниця у масі тіла між нею і її донором не була разючою. Наразі Сніжана у реанімації – трансплантація пройшла успішно, нирка приживається, дитина почувається добре. Вже наступного року, як обіцяють лікарі, у житті дівчинки почнеться новий етап – без діалізу, і вона зможе піти до школи, що ще кілька тижнів тому здавалося нездійсненним.

Діти-донори - історії порятунку життя

В липні в Україні 2-місячній дитині з важким комбінованим імунодефіцитом вперше провели трансплантацію кісткового мозку. Донором для дитини став 4-річний братик.

Також 4-річний хлопчик став донором нирки та печінки, що врятувало життя 12-річному Антону та 15-річному Дімі.

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