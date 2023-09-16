Донором для дівчинки став її молодший братик, який підійшов за всіма показниками.

В Україні вперше дитячу алогенну трансплантацію виконали в регіональній лікарні. Дівчинку вже виписали з лікарні.

Про це повідомили в Черкаському клінічному онкологічному центрі. Там розповіли, що родина Насті дізналася про її хворобу в кінці 2021 року, але обстежити дитину повноцінно в Черкасах не вдалось через повномасштабне вторгнення. Після початку війни сім'я виїхала до Італії, але через рік повернулась, щоб продовжити лікування.

"Донором для Насті став її 6-річний братик Артем, який підійшов за всіма показниками. Коли він зайшов до відділення з бабусею, ми запитали, чи знає, чому він сюди прийшов, хлопчик відповів, що прийшов урятувати свою сестру", – розповіла завідувачка Центру дитячої онкології та гематології Оксана Глухарева.

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Фахівець уточнила, що лише у 30% випадків родич може бути донором кісткового мозку.

"Ми спостерігатимемо за її самопочуттям... але основний крок у перемозі над хворобою вже зроблено", – зазначала Глухарева.

Завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Черкаського онкологічного центру Богдан Скульський пояснив, що тільки через 2 роки спостереження можна вважати, що ризики рецидиву мінімальні. Адже хвороба дівчинки – це не злоякісне захворювання крові, а спадкова хвороба.

Трансплантація кісткового мозку

Влітку в Україні 2-місячній дитині з важким комбінованим імунодефіцитом провели трансплантацію кісткового мозку. З таким діагнозом без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживають до 300 дня життя, 95% - гинуть здебільшого від інфекцій. Тому лікування критично важливо починати якомога раніше.

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