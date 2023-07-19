Сьогодні Ангеліну виписали з лікарні. Наразі дівчинку чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування.

Спеціалісти Охматдиту вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дівчинці з остеопетрозом.

Як розповіли в лікарні, Ангеліні майже 5 років, рік тому родина дівчинки дізналась, що у неї вроджене рідкісне захворювання - інфантильний злоякісний остеопетроз. "Недугу виявили випадково, коли дівчинка впала та зламала руку. За результатами рентгену лікарі запідозрили остеопетроз. Ця хвороба зустрічається у 1:100 тис. новонароджених та викликана генетичними мутаціями", - пояснили в Охматдиті.

Інша назва захворювання - мармурова хвороба. "Надмірне ущільнення кісток призводить до порушень функції органів чуттів, неврологічних розладів, порушення одонтогенезу, ряду інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації", - пояснили в лікарні.

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Там зазначии, що єдиним радикальним методом лікування остеопетрозу, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин. Але ніхто з родини не підходив Ангеліні як донор. Тому сумісні клітини почали шукати в Українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. "Донором для дівчинки погодився стати молодий хлопець з Польщі, який виявився генетично сумісним. Спеціалісти відділення ТКМ Охматдиту успішно провели трансплантацію кісткового мозку. Сьогодні Ангеліну виписали з лікарні. Наразі дівчинку чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування", - поділились подробицями у лікарні.

Лікування дітей в Охматдиті

Спеціалісти Охматдиту беруться лікувати часто дуже складні хвороби. Так, 17 липня лікарі розповіли про лікування 20-річної дівчини з Бахмута, у якої виявили надскладну грибкову інфекцію. Через "чорну плісняву" дівчині довелося видалити частину легені.

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