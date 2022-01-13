Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Івано-Франківській області.

В Україні за добу виявили 10 046 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 590 дітей та 255 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1676 осіб; зафіксовано 191 летальний випадок; одужали 7202 особи.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 047.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за добу 102 тис. 580 українців отримали щеплення від COVID-19. Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримали 33 тис. 452 людини, другу дозу – 53 тис. 342, додаткову дозу - 749 людей, бустерну – 15 тис. 037 людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 909 тис. 168 людей, з них отримали дві дози – 14 млн 152 тис. 238.

Додаткову дозу отримали 8 тис. 088 людей, бустерну дозу – 56 тис. 178. Загалом проведено 29 млн 125 тис. 670 щеплень.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.