Національна служба здоров'я України розпочинає контрактування закладів за програмою медичних гарантій, які лікуватимуть пацієнтів із коронавірусною хворобою.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України. Йдеться про укладання договорів за новим пакетом "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях".
"Отримати контракт за цим пакетом можуть лікарні, які попередньо були визначені обласними державними адміністраціями в розрахунку один заклад на 200 тисяч населення", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ НЗСУ розповіли, яку безоплатну меддопомогу та ліки можуть отримати українці із бронхіальною астмоюПрограма медичних гарантій передбачає, що кожен такий заклад щомісяця отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 гривень. Загалом у 2022 році на даний пакет медичних послуг передбачено 2,5 мільярда гривень.
Нагадаємо, у 2022 році НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою за двома пакетами: готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях і стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.