Загалом у 2022 році на даний пакет медичних послуг передбачено 2,5 мільярда гривень.

Національна служба здоров'я України розпочинає контрактування закладів за програмою медичних гарантій, які лікуватимуть пацієнтів із коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України. Йдеться про укладання договорів за новим пакетом "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях".

"Отримати контракт за цим пакетом можуть лікарні, які попередньо були визначені обласними державними адміністраціями в розрахунку один заклад на 200 тисяч населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ НЗСУ розповіли, яку безоплатну меддопомогу та ліки можуть отримати українці із бронхіальною астмоюПрограма медичних гарантій передбачає, що кожен такий заклад щомісяця отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 гривень. Загалом у 2022 році на даний пакет медичних послуг передбачено 2,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, у 2022 році НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою за двома пакетами: готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях і стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

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