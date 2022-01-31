Наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою, набув чинності.

Відсьогодні, 31 січня, в Україні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 30 листопада 2021 року, що розширює перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада 2021 року в Україні вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

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9 грудня перелік доповнили працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

30 листопада МОЗ розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Всі працівники вищезазначених установ, які не щепляться від COVID-19, відсторонюються від роботи без збереження зарплат.

Станом на сьогодні в Україні за минулу добу зафіксовано 22026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2865 дітей та 337 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2322 особи, померли – 78.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 млн 064 тис. 495 осіб, одужали – 3 млн 622 тис. 745, померли – 100 тис. 203.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 324 тис. 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 324 тис. 673, другу – 14 млн 619 тис. 487, додаткову – 16 тис. 695, бустерну – 339 тис. 726. Загалом проведено 30 млн 300 тис. 581 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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