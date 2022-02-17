Також за добу від коронавірусу померли 259 пацієнтів.

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2837 дітей та 961 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3284 осіб; зафіксовано 259 летальних випадків; одужали 27 441 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 367.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 637 260 осіб;

одужало – 3 866 755 осіб;

летальних випадків – 103 824;

проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.