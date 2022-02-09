Також у МОЗ відповіли, чи планують розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я не розглядають можливість зробити обов’язковою бустерну дозу вакцини від коронавірусу в Україні.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Коли ми кажемо про обов'язковість, то вакцинація в Україні є добровільною, за виключенням переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов'язковою. Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення вона є захищеною від Омікрону і важкого перебігу хвороби", - пояснив він.

Кузін також зазначив, що МОЗ поки що не планує розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення.

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Нагадаємо, як писав УНІАН, 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження бустерної вакцинації в Україні. Тепер третє щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років, які вже вакцинувалися двома дозами.

Бустерна доза вакцини повинна посилити ефективність вакцини та краще захистити від нового штаму коронавірусу Омікрон. Для бустерної дози перевага віддаватиме мРНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Рекомендований період введення бустерної дози – від шести до дев'яти місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

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