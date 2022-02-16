Для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга на судні вакцини помістили у морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

Криголам "Ноосфера" прямує на станцію "Академік Вернадський" з 66 дозами вакцини "Комінарті" на борту, щоб вакцинувати від COVID-19 полярників, які відбули туди ще минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга, на судні вакцини помістили у морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

"Нам важливо, щоб кожна людина могла отримати надійний захист від ризиків COVID-19, тим більше там, де можливості доступу до медицини досить обмежені. Якщо вже навіть в Антарктиді є можливість зробити першу, другу чи бустерну дозу, чого зволікати тим, у кого є безліч варіантів для вакцинації? Захистіть себе та рідних – вакцинуйтеся!" - сказав Ляшко.

Нагадаємо, для вакцинації британських полярників на Антарктиду відправили партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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