Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Львівській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4056 дітей та 337 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2069 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 8835 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 130 660.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 095 263 особи;

одужало – 3 631 580 осіб;

летальних випадків – 100 395;

проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2363;

Вінницька область – 1654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1418;

Донецька область – 1167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1441;

Сумська область – 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1070;

Черкаська область – 1029;

Чернівецька область – 1010;

Чернігівська область – 892.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вже понад 17 тис. людей отримали додаткову дозу вакцини проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, вчора 65 тис. 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 тис. 278 людей, другу – 25 тис. 525, додаткову – 480, бустерну – 16 тис. 372.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 347 тис. 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 млн 347 тис. 951, дві дози – 14 млн 645 тис. 012, додаткову – 17 тис. 175, бустерну – 356 тис. 098. Загалом проведено 30 млн 366 тис. 236 щеплень.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.