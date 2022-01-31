Наразі 16 областей відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Штам коронавірусу "Омікрон" вже виявлено 20 областях України, найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", – зауважив міністр.

За його словами, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Ляшко пояснив, що такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням варіанту "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2. Штам "Омікрон" вже виявлено у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

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Україна на сьогодні перебуває на 46-му місці серед 54-х територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Найбільше зросла кількість інфікованих на території Житомирської області – удвічі. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на "червоному" рівні епіднебезпеки, минулого тижня мала значно нижчий приріст у +35,6%.

"Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати свій захист, тим більше ми зможемо уникнути додаткових госпіталізацій та втрат життів. Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати імунний прошарок людей, тим більше ми зможемо мінімізувати проблеми для суспільства та забезпечити продовження роботи ключових секторів економіки у найближчі тижні та місяці", – додав Ляшко.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні 30 січня було зареєстровано понад 22 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізовано 2 тис. 322 особи, померли – 78.

Через погіршення епідситуації з 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня - в Рівненській області. Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.

Станом на 31 січня, за даними МОЗ, 16 областей України мають показники поширення COVID-19, що відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Так, станом на 31 січня МОЗ віднесло до "помаранчевої" зони Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Як повідомляв УНІАН, з 24 січня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня - в Рівненській області.

Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.

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