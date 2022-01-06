В Україні за добу виявили 6632 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2028 осіб; зафіксовано 187 летальних випадків; одужали 9121 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 70 059.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 689 291 особа;
- одужало – 3 500 914 осіб;
- летальних випадків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1173;
Вінницька область – 255;
Волинська область – 73;
Дніпропетровська область – 216;
Донецька область – 298;
Житомирська область – 201;
Закарпатська область – 281;
Запорізька область – 172;
Івано-Франківська область – 290;
Київська область – 250;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 100;
Львівська область – 400;
Миколаївська область – 122;
Одеська область – 379;
Полтавська область – 305;
Рівненська область – 235;
Сумська область – 227;
Тернопільська область – 173;
Харківська область – 397;
Херсонська область – 127;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 252;
Чернівецька область – 162;
Чернігівська область – 102.
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