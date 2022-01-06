Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Львівській області.

В Україні за добу виявили 6632 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2028 осіб; зафіксовано 187 летальних випадків; одужали 9121 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 70 059.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 689 291 особа;

одужало – 3 500 914 осіб;

летальних випадків – 96 896;

проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1173;

Вінницька область – 255;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 216;

Донецька область – 298;

Житомирська область – 201;

Закарпатська область – 281;

Запорізька область – 172;

Івано-Франківська область – 290;

Київська область – 250;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 100;

Львівська область – 400;

Миколаївська область – 122;

Одеська область – 379;

Полтавська область – 305;

Рівненська область – 235;

Сумська область – 227;

Тернопільська область – 173;

Харківська область – 397;

Херсонська область – 127;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 252;

Чернівецька область – 162;

Чернігівська область – 102.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.