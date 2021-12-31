Словацький Мінфін посередництвом пошти доставляє чеки на 300 євро громадянам на адресу, яку вони вказують на місці проведення вакцинації.

Для охоплення вакцинацією проти COVID-19 якомога більшої кількості громадян віком від 60 років Міністерство фінансів Словаччини передбачило особливі пільги.

Зокрема, фінансову нагороду у 300 євро отримують вакциновані громадяни або ті, що зареєструються на вакцинацію до 15 березня 2022 року, повідомляє радіо Свобода.

Матеріальна підтримка стосується винятково громадян, які проживають постійно у Словаччині, чи з правом довготривалого перебування в країні, і до 15 січня були вакциновані першою, другою чи третьою дозою вакцини проти COVID-19.

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Словацький Мінфін посередництвом пошти доставляє чеки на 300 євро громадянам на адресу, яку вони вказують на місці проведення вакцинації.

В даний час у Словаччині першу дозу вакцини отримали понад 2,4 млн громадян, повністю вакцинованими є більш ніж 2,5 млн людей.

Як повідомляв УНІАН, уряд Болгарії, яка є найбіднішою і найбільш нещепленою країною Євросоюзу, вирішив спробувати стимулювати темп вакцинації, пообіцявши пенсіонерам невеликі премії за щеплення від коронавірусу. Зокрема, кожен болгарський пенсіонер отримає за перше або друге щеплення 75 левів (38 євро).

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