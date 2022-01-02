Коронавірус в нашій країні за добу діагностували у понад 100 дітей.

В Україні коронавірус COVID-19 у суботу, 1 січня, діагностували у 1 863 осіб, зокрема, у 12 медпрацівників та 108 дітей.

За добу з коронавірусом нікого не госпіталізували, померли 98 захворілих, а 2 259 – одужали, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

Найбільше інфікованих знайшли у Києві (277), в Житомирській області (127) та на Львівщині (115), повідомив у месенджері "Коронавірус_інфо".

Коронавірус в Україні – статистика станом на 2 січня:

Загальна кількість захворілих – 3 674 538 осіб;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 3 477 188 осіб;

Загальна кількість померлих – 96 187;

Всього зроблено 16 816 266 ПЛР-тестів.

Читайте такожНа Україну чекає новий спалах коронавірусу – МОЗНагадаємо, упродовж 31 грудня COVID-19 в Україні діагностували у 5 026 осіб. Серед інфікованих було 74 медики та 262 дитини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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