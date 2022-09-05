Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.

В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені й переформатовані на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

Про це розказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ZN.ua.

За словами санлікаря, йдеться про спеціально облаштовані бригади "швидких", які мають або антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

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"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємося на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь - які ризики", - зазначив Кузін.

За його словами, в ряді регіонів вже пройшли тренінги для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.

Крім того, за словами Кузіна, в Дніпрі були проведені навчання, в ході яких відпрацьовували евакуацію населення в разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення: від гучномовців до дворових чатів або оголошень.

Ризик ядерної катастрофи в Україні

За інформацією НАЕК "Енергоатом", російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Зокрема, вони завезли 10 хімічних лабораторій в Мелітополь і планують рятувати своїх офіцерів і генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

26 серпня МОЗ заявило про те, що Україна забезпечить населення препаратами захисту від радіації.

Також в МОЗ випустили рекомендації щодо того, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків ядерної катастрофи.

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