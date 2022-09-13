У померлого був ослаблений імунітет

Перший випадок смерті від віспи мавп офіційно підтверджений в США. Вірус вражає людей з ослабленою імунною системою, але смертність від мавпячої віспи вкрай рідкісна.

Про це повідомив телеканал CNN.

За даними Департаменту громадської охорони Здоров'я Лос-Анджелеса, у загиблого був сильно ослаблений імунітет.

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Минулого місяця в окрузі Харріс штату Техасу померла людина, яка перехворіла мавпячою віспою, але роль вірусу не була підтверджена.

Станом на 12 вересня Центри контролю та профілактики захворювань США повідомили про 21 985 випадків захворювання. У всьому світі було зареєстровано майже 58 тисяч випадків віспи мавп і 18 підтверджених смертей до сьогоднішнього дня.

Що таке мавпяча віспа

Мавпяча віспа-рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної і Західної Африки. Його симптоми-нудота, температура, висип, свербіж, а також біль у м'язах.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо, що вчені прийшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. В кінці липня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією".

2 вересня у Європі зафіксовано новий випадок смерті від мавпячої віспи. Пацієнт помер у Бельгії.

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