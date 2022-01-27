Новий вірус швидко мутує і вже скоро ним можуть заразитися люди.

Китайські вчені з Уханя знайшли новий вид коронавірусу, який швидко мутує і вже скоро може дістатися до людей. Не обійшлося і без кажанів. Новий вірус, здатний вражати легені, виявили саме у них.

Про це повідомляється в статті, розміщеній на сайті BioRxiv.

Новий коронавірус знайшли в ПАР. Вчені з Китаю проводили дослідження під керівництвом професора Уханьского університету. Новий вірус отримав назву NeoCov. Вчені вже попереджають про його небезпеку, бо ним можуть почати заражатися люди.

Вірус, який знайшли вчені, швидко мутує. Зараз він становить загрозу тільки для кажанів, але незабаром він може бути небезпечним і для людини.

NeoCov є близьким "родичем" коронавірусу MERS-CoV, який викликає близькосхідний респіраторний синдром. Обидва ці віруси можуть використовувати деякі типи певного ферменту кажанів. Але особливе занепокоєння вчених викликає те, що вони можуть мутувати й отримати можливість проникнення в організм людини.

Читайте такожЗаразніші від "Омікрона": у ВООЗ попереджають про виникнення нових мутацій COVID-19Тепер дослідники наполягають не необхідності подальшого вивчення нового коронавірусу, бо якщо він дійсно мутує, то може стати серйозною проблемою для всього людства.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український експерт назвав причину мутації коронавірусу.

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