Серед "слуг народу" на COVID-19 хворіють понад 20 нардепів.

У фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID виявлено ще у шести народних депутатів. У підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії", – наголосила вона.

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Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року.

Нагадаємо, 26 січня на брифінгу народний депутат Кіра Рудик (фракція "Голос") повідомила, що у Верховній Раді обговорюють можливість не працювати в пленарному режимі до 15 лютого через велику захворюваність депутатів на COVID-19.

За її словами, обговорюється можливість того, що, відповідно до Конституції, сьома сесія парламенту буде відкрита в перший вівторок лютого, тобто, 1 лютого, а потім депутати працюватимуть в комітетах.

Водночас Рудик припустила, що в непленарному режимі депутати працюватимуть не лише тиждень з 1 до 4 лютого, але і з 7 до 12 лютого.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк говорив, що наступного тижня парламент може "піти на карантин до 15 лютого" через коронавірус.

Станом на 26 січня було відомо, що на коронавірус захворіли 45 співробітників апарату Ради та 17 "слуг народу".

Коронавірус в Україні станом на 27 січня діагностували у 3 946 202 осіб, одужали 3 601 952 особи, а померли – 99 738.

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