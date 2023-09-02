Надмірне споживання цукру пов'язане з низкою різних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, деякі види раку та ожиріння.

Вчені з Сінгапурського технологічного університету Наньян (NTU) провели дослідження, в результаті якого виявили, що люди, які дивилися захоплюючі відео про те, як інші люди їдять солодке, самі споживали менше солодощів.

У дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Scientific Reports, половині з 317 учасників у віці від 21 до 28 років були видані гарнітури віртуальної реальності та показані захоплюючі 360-градусні відео про людей, які їдять цукерки. Іншій половині учасників було показано відео, на якому монета кладеться в пральну машину, пише Newsweek.

Обом групам показували відповідні відеоролики по 30 разів. Після цього досвіду занурення обом групам пропонували цукерки. Ті, хто спостерігав, як інші їдять, з'їли приблизно на третину менше, ніж ті, хто спостерігав за монетою в пральні.

Відео дня

"Наші результати показують, що перегляд імерсивних відео, пов'язаних з їжею, може бути способом викликати відчуття насичення та зменшити кількість їжі, що споживається після перегляду. Це може бути корисним для людей, які хочуть приборкати свій апетит або впоратися з компульсивним харчовим поведінкою", - заявив провідний автор дослідження Бенджамін Лі Юнтінг.

Ефект виявився ще більш значним, коли учасникам було надано додатковий ефект занурення: запах.

Повторення експерименту з ароматом шоколадних батончиків, що доносився на задньому плані, дозволив учасникам скоротити споживання цукерок ще на 11 відсотків.

"Запах шоколаду мав такий же ефект звикання, як і спостереження за людьми, які споживають шоколад, і зменшував бажання учасників їсти цукерки. Наше дослідження показало, що вплив запахів їжі разом із візуальними сигналами їжі може призвести до сенсорної стимуляції смаку їжі", - сказав Лі.

Автори дослідження сподіваються, що їхні результати не тільки стримають тягу до солодкого, але й допоможуть людям, які страждають від компульсивного переїдання та інших видів надмірного споживання їжі.

"Оскільки в нашому дослідженні ми тестували лише аромат шоколаду, ми прагнемо з'ясувати, чи можуть результати відрізнятися для інших видів запахів, таких як пікантні аромати, наприклад часник, або аромати жирної їжі, як картопля фрі. Існує також питання про те, чи буде тривалість впливу запаху мати сильніший вплив і чи збережуться результати звикання від перегляду 360-градусних відеороликів з плином часу", - сказав співавтор дослідження Лі Хуей Мін.

Тяга до солодощів - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені назвали ще одну причину відмовитися від солодкого. Споживання продуктів з цукром, таких як безалкогольні напої, морозиво та тістечка, може збільшити ризик утворення каменів у нирках, кажуть вони.

А за словами популярного блогера, заслуженого лікаря України Євгена Комаровського, постійна тяга до солодощів не є ознакою якоїсь хвороби. Він додав, що зараз багато лікарів у світі дійшли спільного висновку, що солодке - один з найнебезпечніших "наркотиків". "Залежність від цукру - ситуація психологічна", - сказав він і порадив обмежувати кількість спожитих солодощів.

За даними Американської асоціації серця (AHA), середній американець споживає 17 чайних ложок доданого цукру щодня. Однак AHA рекомендує жінкам і чоловікам з'їдати не більше ніж шість-дев'ять чайних ложок доданого цукру в день відповідно.

Надмірне споживання цукру пов'язане з низкою різних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, деякі види раку та ожиріння.

Вас також можуть зацікавити новини: