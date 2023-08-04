До цього часу вченим не було відомо про зв'язок між доданими цукрами та утворенням каменів у нирках.

Споживання продуктів з додаванням цукру, таких як безалкогольні напої, морозиво і тістечка, може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Дослідники виявили, що у людей з найвищим споживанням продуктів з доданим цукром ймовірність утворення каменів у нирках була майже на 40% вищою, передає The Independent.

Автори дослідження уточнили, що їхня робота спрямована на те, щоб показати зв'язок між споживанням доданого цукру та каменями в нирках. Однак, воно не показує, як саме цей продукт підвищує ризик утворення каменів в організмі людини.

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Як зазначив доктор Сичуаньського медичного коледжу Шан Інь, це дослідження є першим, яке виявило зв'язок між споживанням доданого цукру та каменями в нирках.

Для дослідження доктор Інь і його колеги проаналізували дані понад 28 тис. осіб, і дійшли висновку, що ті, хто отримував більше 25% своєї енергії з продуктів з доданим цукром, мали на 88% більше шансів на появу каменів у нирках, ніж ті, хто отримував менше 5% енергії з доданих цукрів.

"Потрібні подальші дослідження для детального вивчення зв'язку між доданим цукром і різними захворюваннями або патологічними станами. Наприклад, які типи каменів у нирках найбільше пов'язані зі споживанням доданого цукру", - прокоментував учений.

Зайве споживання солодкого

Вченим давно відомо, що зайве споживання цукру веде до ожиріння, збільшує ризик запальних захворювань кишечника, діабету.

Дієтологи всього світу радять людям не зловживати солодкими напоями та їжею з доданим цукром.

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