Доктор Комаровський спростував популярний міф про солодощі.

Популярний блогер, заслужений лікар України Євген Комаровський пояснив постійне зловживання солодощами.

Про це він розповів у своєму відеоблозі у YouTube.

Він спростував чутки, що нібито ця тяга є ознаками якоїсь хвороби.

"Якщо ви думаєте, що тяга до солодкого – це симптом якоїсь таємної хвороби, то це велика-превелика помилка. Тобто, немає такої хвороби, принаймні медична наука ще такої хвороби не виявила, симптоми якої є тяга до солодкого", – відповів доктор Комаровський.

Читайте такожРадуцький розповів, коли в Україні розпочнеться наступна хвиля COVID-19Лікар вважає, що люди поширюють такі фейки у спробі "пояснити собі, що їхнє невгамовне бажання постійно їсти якісь тортики і цукерки – це не тому, що вони не хочуть стежити за своїм здоров’ям, а тому, що у них ховається якась таємна хвороба, яка змушує людину їсти солодке".

Комаровський додав, що постійна тяга до солодкого – це проблеми виховання.

"Це просто погана звичка, яка ніяк не може бути реалізована у повному обсязі. Людина може жити без додаткового цукру", – відповів педіатр.

Він додав, що зараз багато лікарів у світі дійшли спільного висновку, що солодке – один з найнебезпечніших "наркотиків".

"Залежність від цукру – ситуація психологічна. Але до деяких прихованих хвороб це стосунку не має", – констатував експерт. Він порадив обмежувати кількість спожитих солодощів.

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Автор: Віолетта Орлова