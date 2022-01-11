Дані про вплив "Молнупіравіру" на штам "Омікрон" поки відсутні, але, згідно з останніми даними, ця таблетка зменшила госпіталізації та смерті на 30%.

Пероральна таблетка від COVID-19 "Молнупіравір" виробництва Merck має механізм дії, який може працювати проти штаму "Омікрон" та будь-якого іншого варіанту.

Про це заявив президент дослідницьких лабораторій Merck Дін Лі, передає Reuters.

"Ми впевнені, що цей лікарський засіб вплине на "Омікрон". Цей механізм у молекулі, на мою думку, буде діяти проти будь-якого варіанту COVID-19, який з’явиться", – сказав Лі.

Дані про вплив "Молнупіравіру" на штам "Омікрон" поки відсутні, але, згідно з останніми даними, опублікованими в листопаді 2021 року, ця таблетка зменшила госпіталізації та смерті на 30%. Однак ці дані показали значно меншу ефективність порівняно з попереднім показником 50%.

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Таблетки отримали дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США минулого місяця, а також у кількох інших країнах, таких як Великобританія, Японія та Індія, причому різні країни, зокрема США, підписали угоди про купівлю цього препарату.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна закупить 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір". Ляшко зазначив, що таблетки варто застосовувати для лікування COVID-19 у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби.