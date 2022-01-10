Впродовж останнього тижня "Омікрон" впевнено поширюється Польщею.

У Польщі зафіксували перші два летальні випадки від інфікування людей штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив повідомив речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич на прес-конференції у Варшаві, пише "Укрінформ".

"Омікрон" також небезпечний. Ми маємо принаймні два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу – Омікроном. Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) в осіб старшого віку – 92 і 85 років, які не були вакцинованими",- зазначив Андрусевич.

Представник МОЗ країні наголосив, що впродовж останнього тижня частка штаму "Омікрон" серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. Наразі у Польщі підтверджено 193 випадки "Омікрону". За словами Андрусевича, найбільше випадків зафіксовано у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Читайте такожБританія закликала вагітних пройти COVID-вакцинаціюСьогодні понад 4,5 млн учнів середніх шкіл повернулися до стаціонарного навчання у польських школах. Завдяки своєчасному впровадженню дистанційного навчання та святкових канікул вдалося обмежити осередки коронавірусу в школах.

За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 7,7 тис. випадків інфікування коронавірусом. 19 випадків виявилися летальними. За час пандемії померли майже 100 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, новий штам коронавірусу "Омікрон" масово вражає дітей: у США зафіксували пік госпіталізацій дітей до 5 років. У них діагностують "Омікрон".

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