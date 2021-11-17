Такий крок може зробити лікування доступним для більш ніж половини населення світу.

Виробник ліків Pfizer Inc. підписав угоду з групою, підтримуваною ООН, щоб дозволити іншим компаніям виготовляти свої експериментальні таблетки проти COVID-19.

Такий крок може зробити лікування доступним для більш ніж половини населення світу, пише ABC News.

Компанія заявила, що надасть ліцензію на противірусні таблетки Женевському патентному пулу лікарських засобів. Це дозволить компаніям виробляти таблетки для використання у 95 країнах, що становить близько 53% населення світу.

"Дуже важливо, що ми зможемо надати доступ до ліків, які здаються ефективними і щойно були розроблені, більш ніж 4 мільярдам людей", - зазначив глава відділу політики Патентного пулу Естебан Бурроне.

За його оцінками, інші компанії зможуть почати виробництво таблеток упродовж кількох місяців.

Читайте такожУ Китаї представили вакцину від коронавірусу, яку можна вдихатиПри цьому угода виключає деякі великі країни, постраждалі від руйнівних спалахів коронавірусу. Наприклад, бразильська фармацевтична компанія може отримати ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, але ліки не можна виробляти у вигляді дженериків для використання в самій Бразилії.

За умовами угоди, Pfizer не отримуватиме ліцензійні відрахування за продажі у країнах з низьким рівнем доходу і відмовиться від таких фінансових надходжень від продажів у всіх країнах, на які поширюється угода, поки COVID-19 створює надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я.

В організації "Лікарі без кордонів", однак, заявили про своє розчарування тим, що угода з Pfizer не робить препарат доступним для всього світу. Там зазначили, що угода також виключає такі країни, як Китай, Аргентина і Таїланд.

"Тепер світові відомо, що доступ до інструментів боротьби з COVID-19 має бути гарантовано для всіх і скрізь, якщо ми справді хочемо контролювати цю пандемію", - сказав старший радник з юридичної політики організації Юаньцюн Ху.

При цьому експерти також загадуються над питанням, чому якщо Pfizer може ділитися даними та інтелектуальною власністю щодо ліків, компанія досі категорично відмовляється робити те саме щодо своєї вакцини проти COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі висновки клінічних досліджень експериментальних таблеток проти COVID-19 від Pfizer. Зокрема, ліки знизили ризик госпіталізацій серед хворих з груп ризику на 89%.

А британський регулятор першим у світі схвалив для лікування симптомів COVID-19 антивірусний препарат "Молнупіравір" в таблетках від компанії Merck. Виробник також дозволив випускати його іншим компаніям.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова