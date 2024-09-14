Виробник препарату заявив, що може виробити додатково 50 млн доз.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину від віспи мавп виробника Bavarian Nordic.

Цей препарат став першим, схваленим для боротьби з хворобою, яка забрала життя щонайменше 643 осіб в Африці цього року, пише Politico.

Препарат схвалено для людей віком від 18 років у вигляді дводозової вакцини, але ВООЗ також заявила, що її "можна використовувати не за призначенням" для немовлят і дітей, а також для вагітних і людей з ослабленим імунітетом, коли переваги переважують потенційні ризики.

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ВООЗ також рекомендує використовувати одноразову дозу у випадках обмежених поставок, але наголошує на необхідності моніторингу безпеки та ефективності.

Bavarian Nordic заявив, що може поставити додаткових 50 млн доз протягом наступних 12-18 місяців, "залежно від схвалення регулювальних органів і попиту". Перед цим фармкомпанія анонсувала випуск 13 млн доз до 2025 року.

Наразі компанія веде переговори зі світовими регуляторами лікарських засобів, щоб дозволити новий спосіб виробництва тієї ж вакцини, який прискорить її випуск.

Що таке віспа мавп

Це вірусна інфекція, що спричиняє гнійні ураження. Має симптоми, схожі на грип, зазвичай протікає в легкій формі, але в деяких випадках може призвести до смерті.

Віспа мавп передається через тісний фізичний контакт, включно зі статевим, але на відміну від попередніх глобальних пандемій, немає жодних доказів того, що вірус легко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

ВООЗ зіткнулася з критикою через те, що їй знадобилося багато часу для схвалення вакцини від цієї хвороби.

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